Kuyumculardan uyarı: "Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyumculardan uyarı: "Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı"

12.04.2022 14:19

Kuyumculardan uyarı: "Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı" Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altının ons fiyatının 2 bin doları görebileceği öngörüsünde bulundu.

Kuyumculardan uyarı: "Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı"

KIRŞEHİR - Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altının ons fiyatının 2 bin doları görebileceği öngörüsünde bulundu.

Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, "ABD'nin resesyona girmesi beklentisi yükseldi. Bu durum ise altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentilerini arttırıyor. Kısa vadeli düşüş trendi sonrası altın hızla yükselişe geçecek" ifadelerini kullandı. Altında kar satışlarına aldanılmaması gerektiğini de aktaran Durukan, "Küçük düşüşlere aldanmayın. Mayıs ayında belki bir düşüş yaşayacağız. Yeniden de yükseliş trendi başlayacak. Altın çok kıymetli bir ürün haline gelecek. Bugün 1 liraya aldığınız altın, bir sonraki yıl iki lira olacak "diye konuştu.

"Küçük yatırımcı altınına sahip olsun"

Küçük yatırımcının elinde bulunan altınına sahip çıkması gerektiğini anlatan Durukan; "Altınlarınıza sahip çıkın, para baronları altınlarınızı almasın. ABD ciddi sıkıntı içerisinde, 7 yıl önce aldığı kararlar üzerine yeni kararlar alacak. ABD Doları 'Balon' olabilir. Yatırımcı bu duruma çok dikkat etmeli. Dolarlar elde kalabilir. Dünya genelinde üretime dayalı sıkıntı var. Belki düğünlerde çeyrek altın takmak dahi sıkıntı olacak. Altın dünya üzerinde çok kıymetli bir maden olarak karşımıza çıkacak" öngörüsünde bulundu.

Parasını altına yatıran Mülazım Çakmak adlı vatandaş ise altın yatırımının doğru bir tercih olduğunu söyledi. Bülent Özşahin de döviz yerine Türk insanının yatırımını altına yapması gerektiğini belirtti.

Kuyumculardan uyarı: Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı
Kuyumculardan uyarı: Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı
Kuyumculardan uyarı: Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı
Kuyumculardan uyarı: Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı
Kuyumculardan uyarı: Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı

YORUMLAR
500
Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumculardan uyarı: 'Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı' - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Turkey yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç kız kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyumculardan uyarı: "Küçük yatırımcı, elinde bulunan altına sahip çıkmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement