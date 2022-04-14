Son dakika haber | OMÜ, kenevirin endüstriyel ürün hâline gelmesinde kararlı - Son Dakika
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Son dakika haber | OMÜ, kenevirin endüstriyel ürün hâline gelmesinde kararlı

14.04.2022 13:02
Son dakika haber | OMÜ, kenevirin endüstriyel ürün hâline gelmesinde kararlı

Son dakika habere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), önemli bir stratejik tarım ürünü olan kenevir ile ilgili araştırma geliştirme (AR-GE) kabiliyetini üst düzeye çıkarmak, Samsun ve bölgenin kenevir potansiyelini endüstriyel üretime entegre edebilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), önemli bir stratejik tarım ürünü olan kenevir ile ilgili araştırma geliştirme (AR-GE) kabiliyetini üst düzeye çıkarmak, Samsun ve bölgenin kenevir potansiyelini endüstriyel üretime entegre edebilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu amaçla düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü başta olmak üzere üniversitenin farklı birimlerinden akademisyen ve çalışanlarla bir araya geldi.

"Kenevirin potansiyel kullanım alanları çok zengin"

Samsun'un kenevir yetiştiriciliğinde en elverişli illerden biri olduğunu belirten Rektör Ünal, "Önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan kenevirde artık eşik aşıldı. Kenevirin potansiyel kullanım alanları çok zengin. Örneğin, tekstil sektöründe alternatif bir ürün olarak ön planda. Dolayısıyla OMÜ olarak daha hızlı hareket edip aktif olmak zorundayız. Bunların yanı sıra, yeni kurulan Eczacılık Fakültesinin de altyapısını tamamlayarak eğitim-öğretime başlamasıyla kenevire yönelik çalışmalarda misyon üstlenmesini öngörmekteyiz" diye konuştu.

Katılımcı akademisyenlerin de fikir ve değerlendirmelerini paylaştığı buluşmada; tarım, sağlık, kimya, tıp gibi alanlarda kenevir odaklı olası çalışmaların projelendirilmesi ve bu yönde disiplinler arası yaklaşım, akademik etkinliklerle keneviri gündemde tutma, iş dünyası ile kenevir esaslı iş yapma imkanlarının arttırılması gibi başlıklar ele alındı.

Rektör Ünal başkanlığındaki toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. İlhan Aksoy, Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Enes Atmaca, Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Balpınar, Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan ile Proje Geliştirme Ofisinden araştırma görevlileri Merve Arabacı Yiğiter ile Aslı Sarışan Tungaç ve Kenevir Araştırmaları Enstitü Sekreteri Selahattin Sağlam katıldı. - SAMSUN

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Araştırma, Kenevir, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | OMÜ, kenevirin endüstriyel ürün hâline gelmesinde kararlı - Son Dakika


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