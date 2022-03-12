Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

12.03.2022 11:09
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,75, BES fonları ise yüzde 2,98 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,75, BES fonları ise yüzde 2,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 7,26 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,22 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,7539332962
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları7,0615123
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,29927715
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,21726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,4541374
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,82755025
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,2943394
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları7,2612120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,9825219258
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,95503317
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,05880
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,85301910
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,551097731
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,8129290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler7,2213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2913130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika


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