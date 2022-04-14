Son dakika haberi: Altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi

14.04.2022 17:05
Son dakika haberi: Altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi

Son dakika haber: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 924 bin 170 lira, en yüksek 931 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 931 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 305 milyon 616 bin 470,47 lira, işlem miktarı ise 330,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 338 milyon 795 bin 6,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış927.000,001.978,30
En Düşük924.170,001.969,90
En Yüksek931.000,001.977,60
Kapanış931.000,001.973,50
Ağırlıklı Ortalama928.373,791.973,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)305.616.470,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)330,63

Toplam İşlem Adedi22

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:49 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava tekrar ertelendi
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement