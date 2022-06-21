Son dakika haberi | Kaymakam Çiçek, selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaşanan sağanak yağış sonrası selden etkilenen ilçeye bağlı Yenice Köyü Yeşilova Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hasan Çiçek'e İlçe Özel İdare Müdür vekili Adem Tuncel, İlçe Tarım Müdür Vekili Alper Kızılçay, Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan eşlik etti.

Yenice Köyü Yeşilova Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, yağış sonrası selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Çiçek, İlçe Özel İdare Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve köy muhtarından köyde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler aldı. Selden zarar gören yenice köyünde vatandaşları dinleyen ve geçmiş oldun dileklerini ileten Çiçek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi ve selin etkili olduğu alanlarda çalışmaların en kısa sürede başlatılması için gerekli tespitlerin yapılması konusunda bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çiçek, yetkililerle süreci bizzat takip edeceğini vatandaşlarla paylaştı. - KÜTAHYA