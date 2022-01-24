Son dakika haberi... Küresel piyasalar haftaya yön arayışıyla başladı

Küresel piyasalarda geçen hafta enflasyon ve jeopolitik risklere ilişkin kaygılar nedeniyle yaşanan yüksek oynaklıkla birlikte satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gözler yeni haftada yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu toplantısına çevrildi.

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, başta Asya ülkelerinde olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları da gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişmelere Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilimin de eklenmesi, geçen hafta pay piyasalarında oynaklığın yükselmesine ve satışların hızlanmasına neden oldu.

Yeni haftaya bakıldığında, Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajlar, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı kararının açıklanmasının ardından yapacağı konuşmada, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak. Veri gündeminin de oldukça yoğun olduğu haftada, yurt içinde ise TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısının yanı sıra şirketlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin açıklamaya başlayacağı bilançolar takip edilecek.

Bu gelişmeler öncesi ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak hizmet ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceği haftanın ilk işlem gününün, Asya borsalarında karışık, Avrupa ve ABD endeks vadeli kontratlarında ise alıcılı bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan şirket bilançolarının ve ekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasıyla New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 4,92 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,58 değer kaybederken, teknoloji hisselerinde satışların derinleşmesiyle Nasdaq endeksi yüzde 7,55 ile Mart 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Geçen hafta yüzde 1,90 ile 2 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yüzde 1,73'ten kapanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftaya yüzde 1,78 seviyelerinden başladı. Dolar endeksi ise geçen haftayı yüzde 0,5 artışla 95,6 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında geçen hafta Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yanı sıra enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve enflasyona dair para politikası yapıcılarının açıklamaları takip edildi. Küresel çapta risk iştahının azalmasıyla pay piyasaları tarafında da sert düşüşlerin yaşandığı geçen hafta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,75 geriledi. Avro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,6 azalışla 1,1342'den kapanmasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1325 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında geçen hafta Çin Merkez Bankası kredi piyasasına yönelik gevşeme adımlarına devam ederek bazı faiz oranlarında indirime giderken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmemesine karşın daha önce "aşağı yönlü" olarak belirttiği fiyatlara yönelik risk değerlendirmesini 2014'ten bu yana ilk kez "dengeli" olarak belirledi. Vaka sayılarının yüksek seyretmesiyle salgın tedbirlerinin de uygulandığı Asya tarafında, geçen hafta karışık bir seyir izlenen pay piyasalarının yeni haftaya düşüşle başladığı görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sektörü PMI ocakta önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 54,6'ya yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,15 değer kaybederek 2.011,16 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,98 değer kaybetti. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 0,4 değer kaybederek 13,4612'den kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında yeni haftaya 13,4490 seviyelerinden başladı.

Analistler, bu hafta jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergileyebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak hizmet ve imalat sektörü PMI verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

16.30 ABD, aralık ayı Şikago Fed ulusal aktivite endeksi

17.45 ABD, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI