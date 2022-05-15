Son dakika haberi: Vodafone Her Şey Yanımda'ya özel indirim kampanyası - Son Dakika
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Son dakika haberi: Vodafone Her Şey Yanımda'ya özel indirim kampanyası

15.05.2022 09:19
Son dakika haberi: Vodafone Her Şey Yanımda'ya özel indirim kampanyası

Son dakika haberleri... Vodafone Her Şey Yanımda'nın Instagram hesabından 16 Mayıs Pazartesi akşamı yapılacak canlı yayında, seçili ürünler piyasa fiyatının çok altında indirimlerle sunulacak.

Vodafone Her Şey Yanımda'nın Instagram hesabından 16 Mayıs Pazartesi akşamı yapılacak canlı yayında, seçili ürünler piyasa fiyatının çok altında indirimlerle sunulacak. Sadece 1 liraya sürpriz akıllı bileklik ve bluetooth kulaklık alınabilecek.

Vodafone, online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'ya özel bir indirim kampanyası düzenliyor. Her Şey Yanımda'nın Instagram hesabından yapılacak canlı yayında Elektronik, Teknolojik Aksesuar ve Küçük Ev Aletleri kategorilerindeki popüler ürünlerde cepleri rahatlatan indirimler verilecek.

Ceyda Kasabalı ve Hakkı Alkan'ın sunacağı canlı yayında, seçili ürünler piyasanın çok altında fiyatlara sunulacak. İzleyiciler, canlı yayın esnasında paylaşılacak indirim kodlarını kullanarak bu ürünleri Her Şey Yanımda üzerinden indirimli satın alabilecek. Seçili iki üründe ise indirim kodunu kullanan ilk 5 kişi, bu ürünleri sadece 1 TL'ye satın alabilecek. Her Şey Yanımda Instagram canlı yayını 16 Mayıs Pazartesi saat 20.30'da yapılacak.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:

" Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Her Şey Yanımda servisimizle müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyoruz. Her Şey Yanımda için Instagram'da düzenleyeceğimiz indirim kampanyasıyla izleyenlere seçili ürünleri piyasanın çok altında fiyatlara satın alma imkanı sunacağız. Ayrıca müşterilerimiz beşer adetle sınırlı iki ürüne sadece 1 TL'ye sahip olabilecek. Herkesi 16 Mayıs Pazartesi akşamı Her Şey Yanımda Instagram sayfasına bekliyoruz."

HER ŞEY YANIMDA'DA 2 MILYONU AŞKIN ÜRÜN

Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda'da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne- Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 2 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplam 540 aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Her Şey Yanımda bugüne kadar 40 milyon kez ziyaret edildi.


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Pazartesi, Instagram, Vodafone, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Vodafone Her Şey Yanımda'ya özel indirim kampanyası - Son Dakika


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