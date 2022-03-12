Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,17 kazançla 2.053,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.963,76 puanı, en yüksek 2.068,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,18 artışla 1.839,56 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,37 primle 3.699,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,67 kazançla 1.500,16 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.671,62 puana geriledi.

Doğan Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,38 ile Doğan Holding oldu. Doğan Holding'i yüzde 18,52 ile Global Yatırım Holding ve yüzde 17,79 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,51 ile Aydem Yenilenebilir Enerji, yüzde 6,30 ile Ford Otosan ve yüzde 4,80 ile Coca-Cola İçecek oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 118 milyar 930 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 85 milyar 586,95 milyon lirayla Ford Otosan ve 80 milyar 136 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,87 artışla 934 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,89 kazançla 6 bin 176 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,25 değer kazanarak 14,7310 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,79 artışla 16,1730 lira oldu.

Geçen hafta 18,9200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,07 kazançla 19,3120 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,70 değer kazanarak 15,8350 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)