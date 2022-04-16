Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2)

16.04.2022 11:01
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2)

Son dakika ekonomi haberi... Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2021 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2021 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2021 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın780,20923,00928,000,5418,94
Cumhuriyet5.161,006.184,006.218,000,5520,48
ABD Doları13,203014,760014,6300-0,8810,81
Avro15,032016,052015,8200-1,455,24
İngiliz Sterlini17,931019,250019,1500-0,526,80
İsviçre Frangı14,540015,834015,5580-1,747,00
(Sürecek)

YORUMLAR
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Yatırımcı rehberi (1) Yatırımcı rehberi (1) Bakan Nebati 'Samsun İş Dünyası ile Buluşma' Programı'nda konuştu: (2) Bakan Nebati 'Samsun İş Dünyası ile Buluşma' Programı'nda konuştu: (2)

Türk Lirası, Kapalıçarşı, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika
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