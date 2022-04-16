Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2021 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2021 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 780,20 923,00 928,00 0,54 18,94 Cumhuriyet 5.161,00 6.184,00 6.218,00 0,55 20,48 ABD Doları 13,2030 14,7600 14,6300 -0,88 10,81 Avro 15,0320 16,0520 15,8200 -1,45 5,24 İngiliz Sterlini 17,9310 19,2500 19,1500 -0,52 6,80 İsviçre Frangı 14,5400 15,8340 15,5580 -1,74 7,00 (Sürecek) (Sürecek)