Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi

13.04.2022 17:05
Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 921 bin 180 lira, en yüksek 928 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 927 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 360 milyon 469 bin 211,66 lira, işlem miktarı ise 389,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 385 milyon 302 bin 405,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış924.800,001.951,50
En Düşük921.180,001.960,85
En Yüksek928.250,001.978,30
Kapanış927.000,001.978,30
Ağırlıklı Ortalama923.378,501.972,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)360.469.211,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)389,54

Toplam İşlem Adedi21

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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