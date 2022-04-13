Son dakika haberleri! Altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 927 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 921 bin 180 lira, en yüksek 928 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 927 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 360 milyon 469 bin 211,66 lira, işlem miktarı ise 389,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 385 milyon 302 bin 405,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: