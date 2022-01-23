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Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı

23.01.2022 13:41
Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı

Son dakika haberler: Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'nde 1 milyon 200 bin TL değerindeki proje ile 1900 metre uzunluğunda kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'nde 1 milyon 200 bin TL değerindeki proje ile 1900 metre uzunluğunda kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi. 80 gün önce yapımına başlanan projede çalışmalarda sona gelindi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ ekipleri ile 2022 yılında yapılacak yatırımların değerlendirmesini yaptı. SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve ekibinin yer aldığı toplantıda Başkan Demir, "17 ilçemizde mahallelerimizin içme suyu, atık su ve kanalizasyon sorunlarını çözmeye devam ediyor, bunun için ekiplerimiz ile dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu kapsamda SASKİ ekiplerimiz ile birlikte 2022 yılında yapacağımız çalışmalarımızı değerlendirdik" dedi.

1 milyon 200 bin TL altyapı

Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'ndeki yatırıma da değinen Başkan Demir, atık suların bir damlasının dahi doğaya karışmadan arıtma tesislerine iletimini sağlayacağını belirttiği projenin toplam maliyetinin 1 milyon 200 bin TL olduğunu söyleyerek, "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar, altyapı kavramına giren bütün konularda ilçelerimizin hizmetindeyiz. Şu an Çınaralan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı imalatı çalışması da tamamlanmak üzere. Bittiğinde bölgemiz daha modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacak. Yapılan her şey Samsun'umuz için. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik hizmetleri de devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı işlerinin yanında sosyal belediyecilik alanında da güzel işlere imza attıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Evde yaşlı bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli birçok ihtiyacına çözüm olduk. Yaşlılarımızın dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu gösterdik. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden kıymetli. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri" projesi ile hasta, engelli, yatalak ve yaşlıların banyo, tırnak kesimi, tıraş gibi kişisel bakımlarına düzenli olarak yardımcı olunduğu belirtildi.

Verilen hizmetten memnun olan 74 yaşındaki İbrahim Hecin, "Ne zaman arasak hemen geliyorlar. İhtiyacı olan herkesin bu hizmete ulaşabiliyor olması çok önemli. Her defasında gelen ekip hem güler yüzlü hem de çok ilgili. Burada şefkat, sevgi, hoşgörü var. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Allah bu hizmetin verilmesine vesile olan Başkanımız Mustafa Demir'den ve ekibinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı
Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı
Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı
Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı
Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı
Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Samsun'da 1,2 milyon TL'lik altyapı yatırımı - Son Dakika
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