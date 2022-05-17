Bakan Varank: "(İstanbul Havalimanı tartışması)" İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank: "(İstanbul Havalimanı tartışması)" İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik"

17.05.2022 16:05

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Eroldu, "Ankara ofisimizin büyüyen ekibi ve zenginleşen uzmanlık kapasitesiyle, karar vericileri, politika yapıcıları ve üyelerimizi, küresel trendlere ve bunların ülkemize yansımalarına yönelik olarak, en...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Eroldu, "Ankara ofisimizin büyüyen ekibi ve zenginleşen uzmanlık kapasitesiyle, karar vericileri, politika yapıcıları ve üyelerimizi, küresel trendlere ve bunların ülkemize yansımalarına yönelik olarak, en doğru analizler ve çalışmalarla desteklemeyi öngörüyoruz." dedi.

YASED'in Ankara ofisinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş insanları ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eroldu, YASED'in 30 ülkeden küresel düzeyde operasyonları olan 270 üyesiyle, 42 yıldır Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin yatırım ortamının en iyi şekilde tanıtımını yapan YASED üyelerinin, ülkeleri ve genel merkezleri nezdinde de ülkenin birer elçisi olarak çalıştığını dile getiren Eroldu, dünyadaki iyi uygulamaların, başarılı iş modellerinin, yatırımcı dostu düzenlemelerin Türkiye'de de hayat bulması için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Cengiz Eroldu, paydaş ağlarının en önemli temsilcilerinin yer aldığı Ankara'da bir buluşma, istişare ve çalışma noktası olarak YASED Ankara ofisini açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Ankara ofisimizin büyüyen ekibi ve zenginleşen uzmanlık kapasitesiyle karar vericileri, politika yapıcıları ve üyelerimizi, küresel trendlere ve bunların ülkemize yansımalarına yönelik olarak, en doğru analizler ve çalışmalarla desteklemeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni bir kalkınma planı dönemine girildiğini belirten Eroldu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreci de destekleyecek şekilde, başta Cumhurbaşkanlığımız ve Strateji Bütçe Başkanlığımız olmak üzere, tüm bakanlıklarımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımlar konusundaki tüm bilgi ve tecrübemizi aktaracağımız bir özel ihtisas komisyonu çalışmasına baz teşkil edecek çalışmalara başladık. Plan hazırlıklarının resmi bir şekilde duyurulması ile çalışmalarımıza tüm küresel ağımızın katkısı ile hız vereceğiz. Ankara ofisimizin de birçok toplantı ve çalışmaya ev sahipliği yapmasını planlıyoruz."

Konuşmaların ardından Varank, Yılmaz, Altunyaldız, Palandöken ve Eroldu, YASED Ankara Ofisi'nin açılışını yaptı.

Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik
Bakan Varank: (İstanbul Havalimanı tartışması) İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik

YORUMLAR
500
Ali Kıdık: İstanbul Havalimanı'nı Satabilmek İçin Atatürk Havalimanı'nı Feda Ediyorlar Ali Kıdık: İstanbul Havalimanı'nı Satabilmek İçin Atatürk Havalimanı'nı Feda Ediyorlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım' çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım' çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: '(İstanbul Havalimanı tartışması)' İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik' - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:52:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank: "(İstanbul Havalimanı tartışması)" İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement