Bakan Varank: "(İstanbul Havalimanı tartışması)" İstanbul'a yakışır bir parkı İstanbul'a kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Eroldu, "Ankara ofisimizin büyüyen ekibi ve zenginleşen uzmanlık kapasitesiyle, karar vericileri, politika yapıcıları ve üyelerimizi, küresel trendlere ve bunların ülkemize yansımalarına yönelik olarak, en doğru analizler ve çalışmalarla desteklemeyi öngörüyoruz." dedi.

YASED'in Ankara ofisinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş insanları ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eroldu, YASED'in 30 ülkeden küresel düzeyde operasyonları olan 270 üyesiyle, 42 yıldır Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin yatırım ortamının en iyi şekilde tanıtımını yapan YASED üyelerinin, ülkeleri ve genel merkezleri nezdinde de ülkenin birer elçisi olarak çalıştığını dile getiren Eroldu, dünyadaki iyi uygulamaların, başarılı iş modellerinin, yatırımcı dostu düzenlemelerin Türkiye'de de hayat bulması için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Cengiz Eroldu, paydaş ağlarının en önemli temsilcilerinin yer aldığı Ankara'da bir buluşma, istişare ve çalışma noktası olarak YASED Ankara ofisini açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Ankara ofisimizin büyüyen ekibi ve zenginleşen uzmanlık kapasitesiyle karar vericileri, politika yapıcıları ve üyelerimizi, küresel trendlere ve bunların ülkemize yansımalarına yönelik olarak, en doğru analizler ve çalışmalarla desteklemeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni bir kalkınma planı dönemine girildiğini belirten Eroldu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreci de destekleyecek şekilde, başta Cumhurbaşkanlığımız ve Strateji Bütçe Başkanlığımız olmak üzere, tüm bakanlıklarımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımlar konusundaki tüm bilgi ve tecrübemizi aktaracağımız bir özel ihtisas komisyonu çalışmasına baz teşkil edecek çalışmalara başladık. Plan hazırlıklarının resmi bir şekilde duyurulması ile çalışmalarımıza tüm küresel ağımızın katkısı ile hız vereceğiz. Ankara ofisimizin de birçok toplantı ve çalışmaya ev sahipliği yapmasını planlıyoruz."

Konuşmaların ardından Varank, Yılmaz, Altunyaldız, Palandöken ve Eroldu, YASED Ankara Ofisi'nin açılışını yaptı.