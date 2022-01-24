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Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

24.01.2022 09:36
Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.259 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.259 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.270,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.259,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 2.253,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.261,00 puana çıktı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri ve jeopolitik risklere ilişkin kaygılar nedeniyle pay piyasalarının yön arayışında olduğunu belirtti.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.360 ve 2.410 puanın direnç, 2.240 ve 2.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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