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Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

21.12.2021 13:51
Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Boğazı, Anadolu Kavağı önlerindeki bir gemideki arıza sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı, Anadolu Kavağı önlerindeki bir gemide yaşanan arıza sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.

Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Gemi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika Ekonomi


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