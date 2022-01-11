Üye Girişi
Son dakika... Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor - Son Dakika

Son dakika... Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

11.01.2022 09:05
Son dakika... Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce ve daha hızlı faiz artıracağına ilişkin haber akışı sonrası dengelenme çabası devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerin bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce ve daha hızlı faiz artıracağına ilişkin haber akışı sonrası dengelenme çabası devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerin bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in şahinleşen duruşu ve martta faiz artırımına gidebileceği beklentisi pay piyasalarında fiyatlanmayı sürdürürken, dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları pay piyasalarını olumlu etkiledi.

Powell, bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek, "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini, hedeflerin peşinde koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerekeceğini vurgulayan Powell, bu doğrultuda para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini bildirdi.

New York borsasında endeksler Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yüzde 2'lere varan kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederken, Nasdaq endeksi 4 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.

Bugün, son dönemde şahin duruşu öne çıkan Kansas City Fed Başkanı Esther George ve St Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşmaları gündemin odağına yerleşirken, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Fed'in ilk faiz artışına yüzde 90 ihtimalle martta gideceğine ilişkin beklentiler ise devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı dünya genelinde oldukça hızlı bir şekilde yayılmayı sürdürürken, risk iştahının düşük seyretmesinde sınırlı da olsa etkili oluyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,80'e çıkmasının ardından yüzde 1,77 seviyesinde dengelendi.

Dün, New York borsası güne sert satıcılı bir seyirle başlamasının ardında gün sonuna doğru kayıplarının büyük kısmını telafi etti. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,45 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Bugün ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yatay bir seyir izliyor.

Dün Powell'ın açıklamaları öncesinde kapanan Avrupa'da pay piyasaları ise günü düşüşle tamamladı. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yatırımcıların odağında yer alıyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir gözlemlenirken, Kovid-19 salgının hızla yayılması risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Bölge ülkelerinde rekor vaka sayılarının devam etmesi ve alınan tedbirler ekonomik toparlanma üzerindeki endişeleri artırıyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50, Japonya'da tatil dönüşü dünkü düşüşü de fiyatlayan Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Yurt içinde ise gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Dün yüzde 0,58 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak günü 2.045,16 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,42 artışla 13,8329'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,79 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğleri ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteklerinden artık yurt içi yerleşik tüzel kişiler de yararlanabilecek.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.070 seviyesinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ödemeler dengesi

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi         
09:53
İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak         
09:43
Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı         
09:32
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek         
08:06
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!         
16:37
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27

Son Dakika Haberleri
09:43 İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
09:36 İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı
09:35 Yargı'nın Ceylin'inin babaannesi hala Mardin'de yaşıyor! İşte Pınar Deniz'in babaannesi
09:31 Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
09:10 11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?
09:08 Son Dakika! Tokayev duyurdu! KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak
08:59 Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı
08:56 Danimarka Askeri İstihbarat Şefi, ABD'ye bilgi sızdırmaktan gözaltında
08:50 11 Ocak döviz kurları! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
08:48 Hande Yener bombaladı! İzzet Yıldızhan "Külotla da çıkmayın ya" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 09:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement