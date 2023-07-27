Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar, 2024'ün 2. çeyreğinde enflasyona yansıyacak. 2025 istikrar döneminin başlangıcı olacak - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar, 2024'ün 2. çeyreğinde enflasyona yansıyacak. 2025 istikrar döneminin başlangıcı olacak

27.07.2023 10:57

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar, 2024'ün 2. çeyreğinde enflasyona yansıyacak. 2025 istikrar döneminin başlangıcı olacak.

2023'ün üçüncü enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanıyor. Sunumda yeni döneme ilişkin piyasaya verilecek mesajlar dikkatle takip ediliyor.

Erkan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz. Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz.

"ENFLASYON KISA VADEDE GEÇİCİ YÜKSELECEK"

Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır.

Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak.

"SEÇİCİ KREDİ KARARLARI İÇ TALEBİ DENGELEYECEK"

Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİ KUR İSTİKRARINI DESTEKLEYECEK"

Döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır.Mevcut durumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek.

Ücret artışları maliyet artışlarına yol açmaktadır. Ücret artışlarının çoğu birkaç ayda fiyatlara yansıyacak. Hizmet sektöründe fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte. "

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Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar, 2024'ün 2. çeyreğinde enflasyona yansıyacak. 2025 istikrar döneminin başlangıcı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar, 2024'ün 2. çeyreğinde enflasyona yansıyacak. 2025 istikrar döneminin başlangıcı olacak - Son Dakika
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