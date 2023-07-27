Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyondaki artışın bir süre daha devam edeceğini belirten Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini de paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildi.

"KARARLAR 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDAN ENFLASYONA YANSIYACAK"

Erkan, "Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...