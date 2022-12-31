Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu netleşti! İşte kazananlar - Son Dakika
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Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu netleşti! İşte kazananlar

31.12.2022 20:35

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı devam ediyor. 12.30'da başlayan çekilişte en büyük ikramiye olan 200 milyon liralık çekiliş henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu netleşti. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30 itibarıyla başladı. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Çekilişte 20 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyeler de mevcut.

20 MİLYONLUK ÇEKİLİŞİN SONUCU BELLİ OLDU

Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte ikinci büyük ikramiye henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyonluk çekilişin ise sonuçları belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu netleşti! İşte kazananlar - Son Dakika
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