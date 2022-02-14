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Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek - Son Dakika

Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek

14.02.2022 12:43

Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. 31 Mart tarihinden itibaren geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. Vatandaşlar, OGS cihazlarını ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçişleri için devrim niteliğinde bir karar aldı. Geçişler için OGS ve HGS'nin aynı anda kullanıldığını belirten Karayolları, ikili sistemin karışıklık yaratması nedeniyle 31 Mart itibarıyla OGS'nin kaldırılacağını duyurdu. Geçiş ücretleri sadece HGS üzerinden tahsil edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

TAHSİLAT HGS ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31.03.2022 tarihinden itibaren (OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edilecektir.

DEĞİŞİM ÜCRETSİZ OLACAK

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."

Son dakika: Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı, ücret HGS üzerinden tahsil edilecek
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi, TEM Otoyolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek - Son Dakika Ekonomi


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