Son dakika! Şişecam'ın 2021 yılı net satışları 32 milyar lira seviyesine yükseldi

Şişecam'ın 2021 yılına ilişkin konsolide net satışları 32 milyar lira seviyesine ulaşırken, şirketin ilgili dönemde yapmış olduğu yatırımlar ise 2,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan şirketin 2021 yılı konsolide net satışları 32 milyar lira seviyesine ulaştı.

Salgına ve salgın kaynaklı küresel ekonomik belirsizliklere rağmen tüm ekosistemi için değer yaratan büyümesini riskleri doğru yöneterek ve sağlam yatırım fırsatlarını değerlendirerek sürdüren Şişecam'ın toplam yatırımları bu dönemde 2,6 milyar lira oldu.

2021 yılında 5,6 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2,3 milyon ton soda ve 4,5 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

"Küresel belirsizlik ortamına rağmen sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın küresel salgın etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılında tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratan hamlelerle oyun kurucu pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.

Geçen yıl konsolide net satışlarının 32 milyar lira seviyesine ulaştığını bildiren Kırman, "Ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ekonomilerine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümelerine katkıda bulunmaya devam ettik. Küresel belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda oluşan riskleri yönetmeye de yatırım fırsatlarını değerlendirmeye de hep hazırdık. Karşımıza çıkan tüm stres testlerini başarıyla geçtik. Küresel salgın etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinliklerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dünyada artan hijyen ihtiyacına yönelik önemli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz"

Ahmet Kırman, Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam'ın tüm paydaşları için değer yaratan ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyen yatırımlarına da yıl boyunca devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağan dışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. 2021 yılında net karımız 9,2 milyar TL oldu. Aynı dönemde 2,6 milyar TL'ye ulaşan yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletmeye devam edeceğiz. Her dönem olduğu gibi iç talebi önceliklendirirken, ülkemiz ekonomisine katkı sunan ihracatımızı da geliştirerek sürdüreceğiz.

İstihdama yönelik katkılarımız da aralıksız devam edecek. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 5,2 milyar TL'yi (344 milyon avro) aşan iki yeni düzcam hattı yatırımı açıkladık. Bu yatırımlar ile Türkiye'deki yıllık düzcam üretim kapasitesinin yüzde 30 artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesini hedefliyoruz. Türkiye'ye yönelik bir diğer yatırım kararımızı da cam ambalaj alanında açıkladık. Eskişehir'de 1,3 milyar TL (85 milyon avro) yatırımla hayata geçireceğimiz 155 bin tonluk fırın yatırımı ile büyüyen cam ambalaj talebine cevap vermeyi ve dünyada artan hijyen ihtiyacına yönelik önemli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz."

"Şişecam doğru yatırım fırsatlarını değerlendirerek ve riskleri iyi yöneterek büyüdü"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Kırman, şirketin, geçen yıl boyunca mevcut faaliyet alanlarında değer yaratan yatırımlarını sürdürürken, yeni iş alanlarına da girerek yarattığı fayda alanını genişlettiğini aktardı.

Ortak akıl ekseninde oluşturulmuş yönetişim kabiliyeti ile desteklediği sürdürülebilirlik ve devamlılık odaklı stratejisi doğrultusunda birçok başarılı yatırıma ve projeye imza attıklarını ifade eden Kırman, şöyle devam etti:

"ABD'de doğal soda alanında 2019 yılından bu yana eşit ortak olduğumuz Ciner Grubu ile ortaklığımızın yapısını değiştiren stratejik bir yatırım kararı açıkladık. Bu plan kapsamında Şişecam'ın Pacific Projesi'ndeki payı yüzde 60 seviyesine yükseldi. Ayrıca Wyoming doğal soda külü üretim tesisi ve Atlantic Projesi'nde de yüzde 60 hisse sahibi olduk. Toplam kapasitesi 5 milyon ton olan Pacific ve Atlantic projelerinin 2025 yılında üretime başlamaları ve 2027 yılında tam kapasiteye ulaşmaları bekleniyor. ABD doğal soda yatırımı kapanmadan önce 2,5 milyon ton olan Şişecam'ın yönettiği soda külü kapasitesi, Wyoming tesisi üretim kapasitesinin de eklenmesiyle bugün 5 milyon tona ulaştı. Kapasitenin Atlantic ve Pacific projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılında 10 milyon tona ulaşması ve 2026 yılında Şişecam'ın soda külü alanında bir dünya lideri olması bekleniyor."

Şişecam'ın 2021 yılında aldığı bir diğer önemli kararın da Avrupa'da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımını yapmak olduğunu aktaran Kırman, "Şişecam, 2021 yılında Avrupa'daki ilk cam ambalaj yatırımını Macaristan'a yapma kararı aldı. Yıllık 330 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak bu yatırımın 2023 yılında devreye girmesini planlıyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımımızı da yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi'ne yaptık. Her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımımız Şişecam'ın sürdürülebilirlik hedefleriyle birebir uyumlu. Pilot denemelerini tamamladığımız teknolojinin Şişecam tesisleri bünyesinde büyük çaplı denemelerini sürdürüyoruz. Ardından, teknolojinin sahibi 7CBasalia ile kurduğumuz global şirket vasıtasıyla tüm dünyada uluslararası platformlara yayılımına da katkı sağlayacağız." bilgilerini verdi.

"Stratejik kararlarımızın ve iyi uygulamalarımızın sonuçlarını başarıyla aldık"

Ahmet Kırman, küresel salgın etkisiyle iş yapış şekillerinin büyük ölçüde değiştiği bir dönemde Şişecam'ın hayata geçirdiği dönüşüm projeleri, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlar aldığını ifade etti.

Küresel salgın ve beraberinde getirdiği zorlukların tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri, kendilerini yeni koşullara göre güncellemelerini gerektiren bir küresel ortam oluşturduğunu belirten Kırman, "Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler bizim bu süreci yönetmemizde kritik rol oynadı. Ayrıca 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini bertaraf etmemize imkan sağladı. Önümüzdeki dönemde uzun vadeli hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda Şişecam'ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yatırım planlarımız ve güçlü yönetim kabiliyetimiz ile küresel hedeflerimize doğru yolculuğumuzu kesintisiz sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.