Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Boğazlardan geçen gemilerden net ton başına 4,42 dolar alınacak - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Boğazlardan geçen gemilerden net ton başına 4,42 dolar alınacak

11.06.2023 11:46

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Boğazlardan geçen gemilerden net ton başına 4,42 dolar alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Bakan Uraloğlu "Geçtiğimiz yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptığımız Boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibarıyla yeni bir artış daha getiriyoruz. Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazlarını geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek" dedi.

İLK GÜNCELLEME 39 YIL ARADAN SONRA GEÇEN SENE YAPILDI

Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığını belirten Bakan Uraloğlu şöyle konuştu: "1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

"HER SENE GÜNCELLEYECEĞİZ"

Montrö Sözleşmesine göre Türk Boğaz'larından uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da "Altın Frank" esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık bu fiyatları her sene güncelleyeceğiz" dedi.

"TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Son fiyat güncellemesine ilişkin bir örnek paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR (3)
  • seyfettin çiçin: Ecdadımız boşuna karadan gemi yürütmedi. Torunlarına gelecekte güzel bir vatan bırakmak için her metresine kadar kan döktü.Bu vatanın korunması kolay olmayacak biliyoruz. Gece gündüz çalışalım ki torunlarımıza güzel bir gelecek bırakalım. Biz dedelerimizle gurur duyduk, bizim torunlarımız da bizimle gurur duysun. Cevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
  • Kutay Soysal: Yıllar önce babalarının malı gibi kullanılan köprüleri artık sahibi var dememiz büyük karardı Cevap Yaz 45 5 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: O gemilerin sahipleri zengin para vermez Cevap Yaz 37 61 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Boğazlardan geçen gemilerden net ton başına 4,42 dolar alınacak - Son Dakika


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