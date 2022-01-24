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Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

24.01.2022 14:19

Son dakika: İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışların 1 saatliğine durdurulduğu açıklandı.

Megakentte günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken hava ulaşımı da hava koşullarından olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilen İstanbul Havalimanı'nda iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU

Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Yağışlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00'da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

THY BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle harekete geçen THY, önlem amacıyla bugün planlanan bazı seferlerini icra etmedi. Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 52, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı 31 sefer iptal edildi.Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Şu ana kadar kentteki 2 havalimanından planlı yapılan iptaller dışında seferlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

YOLCULARA UYARI YAPILDI

THY, resmi Twitter adresinden yaptığı duyuruda "Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Havalimanı, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika
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