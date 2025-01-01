Sorgun'a Yeni Kurabiye Fabrikası Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sorgun'a Yeni Kurabiye Fabrikası Kuruluyor

Sorgun\'a Yeni Kurabiye Fabrikası Kuruluyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni bir kurabiye fabrikası kurulacağı duyuruldu. Fabrika, başlangıçta 80 kişiye istihdam sağlayacak.

01.01.2025 11:23  Güncelleme: 11:26
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Sorgun Belediyesi, ilçeye yeni fabrika yapılacağını duyurdu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulması planlanan kurabiye fabrikasının protokolleri imzalandı. Fabrikanın başlangıçta 80 kişiye istihdam alanı oluşturması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci "Sorgun'umuzu kalkındırmak, geleceğe emin adımlarla yürümek için durmadan çalışıyoruz. Bugün sizlerle büyük bir gururu paylaşmak istiyorum: İlçemize yeni bir fabrika kazandırıyoruz.

Faaliyete geçecek Nefis Yörem Kurabiye & Nefis Başak Kurabiye fabrikası, yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk etapta 80 hemşehrimize iş imkanı sağlayacak. 2025, Sorgun'umuz için yepyeni başlangıçlarla dolu bir yıl olacak" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sorgun'a Yeni Kurabiye Fabrikası Kuruluyor - Son Dakika

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