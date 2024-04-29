Sorgun Belediyesi'nin desteğiyle ev kadını istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sorgun Belediyesi'nin desteğiyle ev kadını istiridye mantarı üretiyor

Sorgun Belediyesi\'nin desteğiyle ev kadını istiridye mantarı üretiyor

Sorgun Belediyesi'nin malzeme ve tohum desteğiyle istiridye mantarı üretimine başlayan 53 yaşındaki ev kadını Hatice Çetin, evinin geçimini bahçesine kurduğu çadırda ürettiği mantarları satarak sağlıyor.

29.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Belediyesi'nin malzeme ve tohum desteğiyle istiridye mantarı üretimine başlayan 53 yaşındaki ev kadını Hatice Çetin, evinin geçimini bahçesine kurduğu çadırda ürettiği mantarları satarak sağlıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Hatice Çetin, Balıkesirli bir arkadaşından istiridye mantarı yetiştiriciliğini öğrendi. Evinin bahçesinde mantar yetiştirmeye karar veren Çetin, bu talebini Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye iletti. Ekinci'den çadır, malzeme ve tohum desteği alan kadın girişimci Çetin, evinin bahçesine kurduğu 5 metrekarelik alanda 4 ay önce istiridye mantarı üretimine başladı. Kompost adı verilen 80 adet mantar üretim torbasıyla işe başlayan Çetin, ilk üretim de 100-150 kilogram arasında mantar elde etmeyi beklediğini söyledi. Bu işi severek yaptığını belirten Çetin, çadır ve tohum desteği verildiği takdirde alanını büyüterek mantar üretimini artırmak istediğini de ifade etti. Mahallesinde "Mantar Ana" olarak bilinen Çetin, bahçesinde ürettiği istiridye mantarıyla komşularının mantar ihtiyacını karşılarken sattığı mantarlardan elde ettiği gelirler ile de aile ekonomisine destek oluyor.

"İlk etapta 100 kilogramın üzerinde mantar üretimi bekliyorum"

İstiridye mantarı üretimine 4 ay önce başladığını söyleyen Hatice Çetin, "Bir senedir bu işi araştırıyordum, istiridye mantarı yetiştiriciliğine de ilgim de vardı. Sorgun Belediye Başkanımızdan gidip çadır istedim, o da bana çadır ve tohum desteğinde bulundu. Evimin bahçesinde 5 metrekare alanda mantar üretmeye başladım. Destek verildiği takdirde bu alanı büyütmek ve üretimi artırmak istiyorum. Bu işe yeni başladım 4 ay oldu, evimin geçimini buradan sağlamaya çalışacağım. Burada 80 torbaya yakın mantar üretim torbası var, ilk etapta buradan 100 kilogramın üzerinde üretim yapmayı düşünüyorum" dedi.

"Mantarların bebek gibi bakımlarını yapıyorum"

Mantar üretimini severek ve büyük bir titizlikle yaptığını belirten Çetin, "Mantarın samanlarını dezenfekte ediyoruz, bir gün suyunu süzdürüyoruz. İkinci gün ekimini yapıyoruz. 25 gün kuluçka dönemi oluyor daha sonra hasada başlıyoruz ve aynı poşetten 3-4 kez verim elde ediyoruz. Bu mantarların bebek gibi bakımlarını yapıyorum. Ancak maliyetlerimiz kurtarmıyor, bu işi de imkansızlıklardan dolayı yapıyorum. İşimi severek yapıyorum, evde oturmaktansa bir şeyler üretmeyi seviyorum. Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci'nin destekleriyle kurduk burayı onun sayesinde bu işe başladık, yoksa başlayamazdık. Kendisine de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

İstiridye Mantarı, Sorgun Belediyesi, Hatice Çetin, Hatice, Tarım, Yerel Haberler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sorgun Belediyesi'nin desteğiyle ev kadını istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi
10:30 Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu Sezonu kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024’te forma giyebilecek mi Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
10:30 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kurlarında son durum Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun Belediyesi'nin desteğiyle ev kadını istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement