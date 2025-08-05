Soya Üretimine Temel Destek

Bir üretim yılında ikinci ürün olarak soya üretilmesi durumunda, diğer üretimlerden tutarı yüksek olana yapılacak ödemeye ilave olarak temel destek ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut düzenleme uyarınca, bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla ürün veya üretim olması durumunda, sadece biri için ödeme yapılıyor ve destekleme ödemesinde, hesaplanan tutarı yüksek olan ürün veya üretim esas alınıyor.

Değişiklikle, ikinci ürün olarak soya üretilmesi durumunda, diğer ürün veya üretimlerden tutarı yüksek olana yapılacak ödemeye ilave olarak temel destek ödenecek.

Tebliğle, desteklerden yararlanılmasına ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından çiftçilerin ibraz ettiği belgelerin incelemeye tabi tutulduğunun bildirilmesi halinde, il ve ilçe müdürlükleri tarafından gerçek üretim yaptığı tespit edilenlere ödeme yapılacak. Gerçek üretim yapmadıkları tespit edilenler destekleme ödemelerinden yararlanamayacak.

Ayrıca, lisanslı depolarda ürün depolama dönemleri de düzenlendi. Arpa ürününe yönelik destekleme dönemi için depolamaya başlama tarihi 1 Haziran'dan 15 Mayıs'a çekildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.???????