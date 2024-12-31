SPK 2025 Yeniden Değerleme Oranlarını Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

SPK 2025 Yeniden Değerleme Oranlarını Belirledi

SPK, 2025 yılı için yeniden değerleme oranını %43,93 ve halka arz kriterlerini güncelledi.

31.12.2024 23:18
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti.

SPK bültenine göre, Kurul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlarda 2025 yılı için düzenlemeye gitti.

SPK buna göre, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olmasına karar verdi. Bu oran 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi için yüzde 58,46 olarak belirlenmişti.

Kurul ayrıca halka arz olacak şirketlerin aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de değişikliğe gitti. Buna göre, halka arz için başvuracak şirketlerde artık 2,4 milyar lira aktif büyüklük ve 1,2 milyar lira ciro şartı aranacak. Şirketlerin halka arz başvurusu için 2023 kriterleri 1,5 milyar lira aktif büyüklük ve 750 milyon lira ciro olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK 2025 Yeniden Değerleme Oranlarını Belirledi - Son Dakika

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