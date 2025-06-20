SPK'dan 3 Şirkete Borçlanma Onayı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan 3 Şirkete Borçlanma Onayı

20.06.2025 00:46
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SPK, 3 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı, ayrıca yeni fonlar ve cezalar kararlaştırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 500 milyon liralık, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık ve Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 2,5 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Hayat Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Fibabanka AŞ Arıcıoğlu Otomotiv Birinci Varlık Finansmanı Fonunun 900 milyon liralık, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 50 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuna izin verildi.

Yeni faaliyet izinleri

Kurul, Aktif Portföy Yönetimi AŞ'nin "NKolay Ev Beşiktaş Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu", "NKolay Ev Kadıköy Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu" ve "NKolay Ev Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu" ile "Neo Portföy Yönetimi AŞ Onbirinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Ahlatcı Portföy Yönetimi AŞ'nin "Değişken Şemsiye Fonu", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fonu" kurmasına ilişkin talepleri onaylandı.

Suç duyurusu ve idari para cezaları

SPK, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik AŞ ve şirketin denetimden sorumlu komite üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili firmaya ve iki isme toplamda 153 bin 708 lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda şirkete 739 bin 534 lira para cezası uygulandı.

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 9 kişiye toplamda 10 milyon 811 bin 943; Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) ile ilgili işlemler için ise bir kişiye 466 bin 701 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 28 isim hakkında (lisans ve yetki belgesi iptali için) suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Yine yapılan incelemeler çerçevesinde "glyatirim, "indyatirim", "indexfx", "interaktifyatirim", "fgcborsa", "hunmarkets", "acc1.infotrader.pro", "mblmarkets", "balansfx", "fbrokerspro", "cashproinvest" ve "exenmarkets" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması" nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı alındı.

18 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

Kaynak: AA

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