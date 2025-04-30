SPK'dan Sermaye Artırımı ve İhraç Onayı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Sermaye Artırımı ve İhraç Onayı

SPK, iki sermaye artırımı ve altı borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı, 22 siteye erişim engeli.

30.04.2025 23:21
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımı ve 6 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Denge Yatırım Holding AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli, Ford Otomotiv'in 3 milyar 158,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 2 milyar liralık, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 4 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 850 milyon liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 574 milyon liralık, ICBC Turkey Bank AŞ'nin 700 milyon yuanlık, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 750 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Ata Varlık Kiralama AŞ ile Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1'er milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Yeni faaliyet izinleri ve suç duyuruları

Kurul, Atlas Portföy Yönetimi AŞ Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi talebine onay verdi.

Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin "Gayrimenkul Şemsiye Fonu" ile "Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" kurmasına izin verildi.

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete "olağan genel kurul toplantılarında yeterli sayıda bağımsız üye seçilmemesi" nedeniyle 311 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması" gerekçesiyle "Lamda Brokers" ve "KlasFX" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında; "şahsının veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" nedeniyle de iki isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

22 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 14 internet sitesi, sosyal medya hesabı ve uygulamaya erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

5 kişiye geçici işlem yasağı

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 veya 107/1 maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 isim hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de bir isme 6 aylık geçici yasak getirildi. Söz konusu işlem yasaklarının 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Sermaye Artırımı ve İhraç Onayı - Son Dakika

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