SPK'dan Şirketlere İzin - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Şirketlere İzin

17.07.2025 23:49
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SPK, 8 şirketin borçlanma araçları ve çeşitli sermaye artırımı başvurularını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 1 şirketin bedelli sermaye artırımı başvurusunu, 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, 1 şirketin hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu ve 1 şirketin de tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu, Sönmez Pamuklu Sanayii AŞ'nin 130 milyon bedelli ve 130 milyon bedelsiz olmak üzere 260 milyonluk sermaye artırımı başvurusunu, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin 198 milyon 966 bin 839 liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyarlık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca Palmet Mühendislik Taahhüt Servis Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 4 milyar lira, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 520 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 24 milyar lira, Hepsi Finansman AŞ'nin 1 milyar 50 milyon lira, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, Q Finans Faktoring AŞ'nin 330 milyon lira ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Bir gerçek kişiye 18 milyon 505 bin 450 lira ve 2 tüzel kişiye 6 milyon 232 bin 540 lira idari para cezası verilmesine karar veren Kurul, 6 gerçek kişi ve 5 internet sitesi içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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