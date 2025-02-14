SPK'dan Şirketlere Onay ve İdari Cezalar - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Şirketlere Onay ve İdari Cezalar

SPK, 4 şirketin borçlanma araçları ve 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

14.02.2025 00:46
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusu ile 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre, Kurul A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 540 milyon lira, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret'in 270 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ak Finansal Kiralama'nın 3 milyar lira, Destek Yatırım Bankası'nın 30 milyon dolar, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji'nin 3,9 milyar lira, Akbank'ın 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurunu onayladı.

Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin Azimut Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini uygun buldu.

Öte yandan Ata Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ve Alternatif Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 77 milyon liradan, 132 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Hedef Portföy Yönetimi'ne 1,5 milyon lira, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret'e 246 bin 511,47 lira, Turkish Menkul Değerler'e toplam 1 milyon 232 bin 557,35 lira, Eliptik Yatırım Menkul Değerler'e 493 bin 22,94 lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'e 1 milyon 944 bin 578 lira, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 2 kişiye toplam 9 milyon 899 bin 256,61 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

"GalaFx" ve "GL Yatırım" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 7 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Şirketlere Onay ve İdari Cezalar - Son Dakika

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