SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ile Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Hun Yenilenebilir Enerji'nin hisse başına 1,82 liradan, Dap Gayrimenkul Geliştirme'nin ise 18,5 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayii Ticaret AŞ'nin 180 milyon liralık, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 4,2 milyar liralık, Ziraat Bankası'nın 15 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama'nın 600 milyon liralık, Halk Varlık Kiralama'nın 200 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ile Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşlarına izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 57 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi