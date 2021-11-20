Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 652 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,11 azalarak 397 milyon 930 bin 957 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1131 lira, en düşük saat 04.00'te 652 lira 21 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 775 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 777 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1119 lira, en düşük 673 lira 30 kuruştan işlem gördü.