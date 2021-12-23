Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 705 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,98 artışla 594 milyon 813 bin 436 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ile 14.00-22.00'de 1217 lira, en düşük saat 04.00'te 705 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1099 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1109 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 824 lira 21 kuruştan işlem gördü.