Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 824 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 azalışla 641 milyon 872 bin 982 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 23.00 saatleri arasında 1345 lira, en düşük saat 04.00'te 824 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1218 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1224 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 824 lira 99 kuruştan işlem gördü.