Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 1150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,11 azalışla 573 milyon 576 bin 620 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-05.00 ile 09.00-23.00 saatlerinde 1345 lira, en düşük 08.00'de 1150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1336 lira 46 kuruş ve ağırlıklı ortalama fiyatı 1336 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün tüm saatlerde tek fiyat olmak üzere 1345 liradan işlem gördü.