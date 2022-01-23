Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 artışla 598 milyon 95 bin 266 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-02.00 ile 07.00-21.00 saatlerinde 1345 lira, en düşük saat 23.00'te 799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1281 lira 17 kuruş ve ağırlıklı ortalama fiyatı 1287 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 1150 liradan işlem gördü.