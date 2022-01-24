Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,7 düşüşle 563 milyon 564 bin 451 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-18.00 ve 20.00 saatlerinde 1345 lira, en düşük 04.00-05.00 saatlerinde 600 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1170 lira 47 kuruş ve ağırlıklı ortalama fiyatı 1139 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 799 lira 99 kuruştan işlem gördü.