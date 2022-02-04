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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

04.02.2022 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1524 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1524 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,11 artarak 700 milyon 648 bin 179 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1524 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 795 lira 81 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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