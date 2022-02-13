Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,5 artarak 654 milyon 835 bin 841 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 01.00'de 999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1408 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1428 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 850 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.