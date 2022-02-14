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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

14.02.2022 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1518 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1518 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,71 artarak 692 milyon 256 bin 539 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-11.00 ve 14.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 13.00'te 1518 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1523 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1523 lira 42 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 999 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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