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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

15.02.2022 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1520 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1520 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,62 artarak 717 milyon 373 bin 623 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-11.00 ve 14.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 13.00'te 1520 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1523 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1523 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 1518 lira 29 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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