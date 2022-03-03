Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,8 artarak 826 milyon 232 bin 269 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-10.00 ve 14.00-23.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 04.00'te 1499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1696 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1703 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1745 lira, en düşük 932 lira 50 kuruş olarak kayıtlara geçti.