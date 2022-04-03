Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 313,8 artarak 1 milyar 66 milyon 43 bin 844 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ile 18.00-21.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 01.00'de 1200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 105 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 138 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira olarak kayıtlara geçti.