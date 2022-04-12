Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1490 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi 1 milyar 70 milyon 747 bin 749 lira oldu. Bu rakam dün 1 milyar 42 milyon 685 bin 902 lira olarak gerçekleşmişti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00, 07.00 ve 12.00'de 1490 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1927 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1942 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 280 lira, en düşük 1188 lira 4 kuruş olarak kayıtlara geçti.