Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

13.04.2022 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1235 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1235 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,12 artarak 1 milyar 104 milyon 199 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 1235 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1963 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1969 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1490 lira 54 kuruş olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement