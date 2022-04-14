Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 350 lira 1 kuruş, en düşük 1599 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,93 artarak 1 milyar 136 milyon 577 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 350 lira 1 kuruş, en düşük 06.00'da 1599 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1996 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1998 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1235 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.