Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

25.05.2022 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1712 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1712 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,09 artarak 1 milyar 411 milyon 273 bin 640 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ile 14.00-22.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1712 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 456 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 492 lira 383 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1654 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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