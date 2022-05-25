Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1712 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,09 artarak 1 milyar 411 milyon 273 bin 640 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ile 14.00-22.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1712 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 456 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 492 lira 383 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1654 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.