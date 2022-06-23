Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

23.06.2022 15:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,5 azalarak 1 milyar 326 milyon 190 bin 218 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 2 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 361 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 623 lira 23 kuruş, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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