Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

25.06.2022 14:25
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 746 lira 90 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 746 lira 90 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,2 azalarak 874 milyon 715 bin 745 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 746 lira 90 kuruş, en düşük saat 16.00'da 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1869 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1858 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 99 lira 98 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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