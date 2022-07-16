Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

16.07.2022 14:30
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira 99 kuruş, en düşük 1275 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira 99 kuruş, en düşük 1275 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,4 azalarak 918 milyon 270 bin 521 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin lira 99 kuruş, en düşük saat 14.00'te 1275 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 43 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 23 lira 964 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 350 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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